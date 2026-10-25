Терористички напад код Париза био усмјерен на мигранте?

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Осумњичени за смртоносни напад ватреним оружјем близу Париза, који је окарактерисан као расистички терористички напад у тренутку почињења био је под утицајем дрога, а истражитељима је наводно рекао да се лијечи од схизофреније.
Једна је особа смртно страдала, а пет их је повријеђено, од којих неке и тешко, попут 12-годишње дјевојчице, након што је мушкарац у петак ујутро из аутомобила отворио ватру из аутоматског оружја у мјестима Трапес и Ла Вериере западно од Париза.
Предсједник Емануел Макрон осудио је инцидент, назвавши га "расистичким терористичким нападом", док је градоначелник Трапеса рекао како је могуће да је усмјерен против миграната, односно особа афричкога и сјеверноафричког поријекла те муслимана.
Тридесетдеветогодишњи осумњичени ухапшен је недуго након напада. Паришко тужилаштво надлежно за борбу против тероризма у недјељу је саопштило да су у нападачевој крви накнадно пронађени трагови канабиса и кокаина.
Након почетне психијатријске процјене мушкарац је из полицијског притвора пребачен на психијатријски одјел при паришкој полицијској управи.
Љекари ће процијенити допушта ли његово ментално здравље истражитељима наставак испитивања.
Телевизијска кућа ТФ1-ЛЦИ и лист Ле Парисиен су, позивајући се на истражитеље извијестили да је осумњиченик полицији рекао како се лијечи од схизофреније.
Канцеларија тужиоца задужена за борбу против тероризма саопштила је да су рођаци и пријатељи осумњиченика, који су ухапшени након напада и даље задржани у полицијском притвору.
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