Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да се суочава са избором између склапања споразума и уништења Ирана.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да се суочава са избором између склапања споразума и уништења Ирана.
"Морам да донесем одлуку. Да ли да га уништим, што би било веома лако, или да направим договор?", рекао је он за "Фокс њуз".
Још једном је рекао да ће цијене нафте пасти чим се заврши сукоб са Ираном.
Трамп је јуче рекао да разматра наставак америчких удара на Иран ако се не постигне споразум.
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САД и Израел покренули су рат против Ирана 28. фебруара.
У јуну су Вашингтон и Техеран потписали меморандум о разумијевању којим се предвиђа прекид ватре на свим фронтовима, укључујући и Либан. Међутим, САД су наставиле нападе великих размјера на Иран 8. јула, оптуживши га за кршење постојећих споразума у вези са Ормуским мореузом, главним пловним путем којим се испоручују нафта и гас.
Касније је америчка администрација сигнализирала да престаје са употребом војне силе против Ирана и да креће путем његовог економског гушења кроз строже санкције, преноси Срна.
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