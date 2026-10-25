Logo

Теретни брод изгубио контролу, повријеђено пет чланова посаде

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.10.2026 18:44

Коментари:

0
Теретни брод изгубио контролу, повријеђено пет чланова посаде
Фото: Envato/kckate16

Пет чланова посаде је повријеђено када је теретни брод изгубио контролу по олујном времену код холандског острва Схирмониког, јавила је холандска новинска агенција АНП.

Пет чланова посаде је повријеђено када је теретни брод изгубио контролу по олујном времену код холандског острва Схирмониког, јавила је холандска новинска агенција АНП.

Агенција наводи да су повреде настале када је пукао сидрени ланац брода.

Два повријеђена члана посаде су хеликоптером пребачена у Универзитетски медицински центар у Гронингену на лијечење.

Неменовани портпарол холандске службе спасавања на мору КНРМ рекао је да још увијек нема детаља о природи повреда.

илу-гасовод-гас

Економија

Колико Европа губи због одустајања од руског гаса

Холандским спасилачким тимовима помагала су два чамца за спасавање из Њемачке.

Брод под португалском заставом, на којем је било 25 чланова посаде, налазио се у одређеном сидришту гд‌је бродови могу да чекају.

Портпарол холандске обалске страже рекао је да је тешки брод превозио терет који је укључивао лопатице вјетротурбина, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

инцидент

Холандија

повријеђени

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Да ли да уништим Иран или направим договор

3 ч

2
Демонстрант држи заставу Француске током протеста против растуће цијене живота у Стразбуру, Француска, у суботу, 24. октобра 2026.

Свијет

Врхунац хаоса у Француској: Ухапшено више од 1.300 људи

3 ч

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Свијет

Хрват се посвађао са особљем Рајанера па споменуо бомбу, ухапшен је на Малти

4 ч

0
Пуцњава на Флориди: Рањено 12 људи

Свијет

Пуцњава на Флориди: Рањено 12 људи

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

Трагедија у Аустрији: Возио у супротном смјеру, закуцао се у возача из БиХ и погинуо

20

21

Јувентус славио против Лећеа, Алајбеговић 4 минута на терену

20

17

Вучић и Додик стигли у сједиште СНС-а на Новом Београду

20

14

Чекају се резултати: Затворена бирачка мјеста у Србији

20

06

Минић одао признање ловцима из Рибника: "Велико срце и храброст"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима