Аутор:АТВ редакција
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Пет чланова посаде је повријеђено када је теретни брод изгубио контролу по олујном времену код холандског острва Схирмониког, јавила је холандска новинска агенција АНП.
Пет чланова посаде је повријеђено када је теретни брод изгубио контролу по олујном времену код холандског острва Схирмониког, јавила је холандска новинска агенција АНП.
Агенција наводи да су повреде настале када је пукао сидрени ланац брода.
Два повријеђена члана посаде су хеликоптером пребачена у Универзитетски медицински центар у Гронингену на лијечење.
Неменовани портпарол холандске службе спасавања на мору КНРМ рекао је да још увијек нема детаља о природи повреда.
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Холандским спасилачким тимовима помагала су два чамца за спасавање из Њемачке.
Брод под португалском заставом, на којем је било 25 чланова посаде, налазио се у одређеном сидришту гдје бродови могу да чекају.
Портпарол холандске обалске страже рекао је да је тешки брод превозио терет који је укључивао лопатице вјетротурбина, преноси Срна.
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