Logo

Колико Европа губи због одустајања од руског гаса

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.10.2026 18:42

Коментари:

0
Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Професор Економског факултета Вељко Мијушковић изјавио је да је европска политика смањивања зависности од руских енергената имала значајне економске посљедице и да потпуно одустајање од руских енергената неће бити лако оствариво.

Према његовој оцјени, та политика је повећала трошкове европске привреде.

„Будуће промјене геополитичких околности могле би да доведу до преиспитивања досадашњих одлука“, оцијенио је Мијушковић за РТС.

Према његовим ријечима, високи трошкови енергије један су од фактора који утичу на слабљење конкурентности европске економије.

Цијена нафте на свјетском тржишту премашила је 117 долара по барелу, а поједине анализе указују на то да би ускоро могла да достигне и 120 долара.

Професор Економског факултета објашњава да на раст цијена истовремено утичу смањена понуда, већи трошкови транспорта и осигурања, али и потреба за обновом оштећених енергетских постројења.

Обнова енергетске инфраструктуре на Блиском истоку могла би, према неким процјенама, да кошта око 58 милијарди долара.

„Претпоставка је да ће негдје половином наредне године највећи дио тих капацитета бити колико-толико стављен у функцију“, рекао је Мијушковић.

Упозорава да ће за реконструкцију појединих постројења бити потребни мјесеци, па и године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Гасовод

Нафта

Коментари (0)

Више из рубрике

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Страх замијенили стварни проблеми: Зашто расте цијена нафте?

3 ч

0
новчаник новац паре џеп

Економија

Плата још није легла, а рата кредита стиже: Ево шта можете да урадите

1 д

0
Злато

Економија

Најнижа од јула: Цијена злата драстично пала

1 д

0
Колико кошта огрев пред зиму: Пелет прешао 800 КМ

Економија

Колико кошта огрев пред зиму: Пелет прешао 800 КМ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

Трагедија у Аустрији: Возио у супротном смјеру, закуцао се у возача из БиХ и погинуо

20

21

Јувентус славио против Лећеа, Алајбеговић 4 минута на терену

20

17

Вучић и Додик стигли у сједиште СНС-а на Новом Београду

20

14

Чекају се резултати: Затворена бирачка мјеста у Србији

20

06

Минић одао признање ловцима из Рибника: "Велико срце и храброст"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима