Колико Европа губи због одустајања од руског гаса

Аутор:АТВ редакција
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Професор Економског факултета Вељко Мијушковић изјавио је да је европска политика смањивања зависности од руских енергената имала значајне економске посљедице и да потпуно одустајање од руских енергената неће бити лако оствариво.
Према његовој оцјени, та политика је повећала трошкове европске привреде.
„Будуће промјене геополитичких околности могле би да доведу до преиспитивања досадашњих одлука“, оцијенио је Мијушковић за РТС.
Према његовим ријечима, високи трошкови енергије један су од фактора који утичу на слабљење конкурентности европске економије.
Цијена нафте на свјетском тржишту премашила је 117 долара по барелу, а поједине анализе указују на то да би ускоро могла да достигне и 120 долара.
Професор Економског факултета објашњава да на раст цијена истовремено утичу смањена понуда, већи трошкови транспорта и осигурања, али и потреба за обновом оштећених енергетских постројења.
Обнова енергетске инфраструктуре на Блиском истоку могла би, према неким процјенама, да кошта око 58 милијарди долара.
„Претпоставка је да ће негдје половином наредне године највећи дио тих капацитета бити колико-толико стављен у функцију“, рекао је Мијушковић.
Упозорава да ће за реконструкцију појединих постројења бити потребни мјесеци, па и године.
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