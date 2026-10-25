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РИК: Ево колико грађана је гласало до 18 часова

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25.10.2026 19:17

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Гласачка кутија за избор народних посланика на парламентарним изборима у Србији, 25.10.2026.
Фото: TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

У Србији је на ванредним парламентарним изборима до 18.00 часова излазност, без Косова и Метохије, износила 64,89, саопштила је Републичка изборна комисија /РИК/.

Директор Републичког завода за статистику Бранко Јосиповић је рекао да је у Војводини излазност 66,90 одсто, Шумадији и западној Србији 64,53 одсто, јужној и источној Србији 62,01 одсто и београдском региону 65,67 одсто.

На претходним изборима 2023. године излазност до 18.00 часова је била 51,93 одсто, а коначна 58,77 одсто.

Предсједник РИК Владимир Димитријевић је рекао да гласање тече уредно на великом броју гласачких мјеста, са мањим неправилностима.

Гласање се полако приводи крају, бирачка мјеста су отворена до 20.00 часова, и након тога ако се бирачи затекну на и испред бирачког мјеста.

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Тагови :

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

гласање

Излазност на изборима

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