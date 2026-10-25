Огласило се Више јавно тужилаштво у Београду због избора

Аутор:АТВ редакција
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Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је да ће надлежне институције адекватно у складу са законом одговорити на сваки покушај нарушавања јавног реда и мира, као и насиље било које врсте на дан одржавања избора и послије њих.
Тужилаштво је апеловало на све учеснике изборног процеса у Србији да спусте међусобне тензије, уздрже се од непримјереног, као и насилничког понашања, као и да се уздрже од прејудицирања изборних резултата.
Истиче се да се све пријаве изборних неправилности разматрају у најкраћем могућем року, у смислу оцјене постојања елемената извршења неког кривичног дјела у вези са изборним правима.
Из тужилаштва подсјећају да је изборна воља грађана Србије неприкосновена и да је морају поштовати сви актери политичког живота.
"Због тога позивамо све учеснике изборног процеса да се уздрже од прејудицирања изборних резултата до објављивања коначних резултата и да на тај начин испоштују законом прописан изборни поступак", наведено је у саопштењу.
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