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Огласило се Више јавно тужилаштво у Београду због избора

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25.10.2026 18:12

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У Србији су у 7.00 сати почели ванредни парламентарни избори, на којима ће грађани бирати 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.
Фото: ТANJUG/ RADE PRELIĆ

Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је да ће надлежне институције адекватно у складу са законом одговорити на сваки покушај нарушавања јавног реда и мира, као и насиље било које врсте на дан одржавања избора и послије њих.

Тужилаштво је апеловало на све учеснике изборног процеса у Србији да спусте међусобне тензије, уздрже се од непримјереног, као и насилничког понашања, као и да се уздрже од прејудицирања изборних резултата.

Истиче се да се све пријаве изборних неправилности разматрају у најкраћем могућем року, у смислу оцјене постојања елемената извршења неког кривичног дјела у вези са изборним правима.

Из тужилаштва подсјећају да је изборна воља грађана Србије неприкосновена и да је морају поштовати сви актери политичког живота.

"Због тога позивамо све учеснике изборног процеса да се уздрже од прејудицирања изборних резултата до објављивања коначних резултата и да на тај начин испоштују законом прописан изборни поступак", наведено је у саопштењу.

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Избори у Србији

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