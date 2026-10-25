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Излазност на изборима у Србији до 16 часова

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25.10.2026 17:11

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Гласачка кутија за избор народних посланика на парламентарним изборима у Србији, 25.10.2026. године.
Фото: TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

Према посљедњим подацима, на ванредним парламентарним изборима у Србији, на бирачка мјеста до 16 часова изашло је више од половине пријављених бирача.

Излазност до 16 часова

Према подацима организације ЦРТА, до 16 часова гласало је око 56,4 одсто уписаних бирача.

На претходним парламентарним изборима одржаним 17. децембра 2023. излазност до 16 часова износила је 42,36 одсто.

Излазност до 14 часова

Студенти су објавили да је излазност у Србији до 14 часова износила око 46,3 одсто.

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Према објави РИК-а, до 14 часова гласало је око 46,53 одсто бирача.

Процјену су објавили и ЦеСид-Ипсос, према којима је до 14 часова гласало 46,4 одсто бирача, према 84 одсто обрађеног материјала, наводи Данас.

На изборима 2023. године, до 14 часова излазност је била 32,2 одсто.

Излазност до 13 часова

До 13 сати на парламентарне изборе изашло је 41,1 одсто грађана с правом гласа, објавила је ЦРТА.

Поређења ради, на парламентарним изборима у децембру 2023. до 13 часова изашло је 26.6 одсто бирача.

Излазност до 12 часова

Републичка изборна комисија (РИК) саопштила је да је до 12 часова на ванредним парламентарним изборима гласало 34,55 одсто бирача.

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Ванредни избори у Србији

Излазност на изборима

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