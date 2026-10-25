Умро је Дарко Божовић

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Божовић, бивши голман Партизана, Бежаније, Слободе из Ужица, Вождовца и још неколицине клубова преминуо је у 48. години, после дуге и тешке болести, са којом је водио битку.
Божовић, рођен у Подгорици, највећи дио своје каријере посветио је игрању за српске клубове. Наступао је за Телеоптик, Срем из Јакова, Младеновац, зајечарски Тимок, Срем из Сремске Митровице, Бежанију, Партизан и ужичку Слободу, прије него што је прешао у иностранство.
Познат као Мачак, био је на голу црно-бијелих између 2007. и 2010. године, освојивши три титуле првака Србије и два Купа са екипом из Хумске. Такође, одиграо је два меча за репрезентацију Црне Горе.
Након играчке каријере је постао и тренер, а за тешку болест сазнао је док је предводио Железничар из Панчева.
У први мах, није се много знало о Божовићевој ситуацији, који све желио да сакрије од јавности. Ипак, када се сазнало, велики број пријатеља и бивших саиграча је одлучило да помогне Дарку. Лечење у Турској је на почетку дало ефекта, али је Божовић, нажалост, преминуо.
Иза себе је оставио супругу Мартину и двоје дјеце.
(Блиц)
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