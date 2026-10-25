Дебакл Манчестер јунајтеда: Борнмут са три гола понизио Црвене ђаволе

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Манчестер јунајтеда доживјели су тежак пораз од Борнмута, који је славио резултатом 3:0 и нанио Црвеним ђаволима нови болан ударац.
Гости су до предности стигли у 38. минуту када је Џастин Клајверт извео слободан ударац, а Рајан прихватио лопту и прецизним ударцем је послао у доњи лијеви угао гола.
Само пет минута касније услиједио је нови шок за домаће навијаче. Одбрана Манчестер јунајтеда направила је велику грешку, коју је искористио Маркус Таверније и повисио предност Борнмута на 2:0.
Јунајтед је у првом полувремену имао прилику да постигне погодак, али се у 41. минуту истакао српски голман Ђорђе Петровић, који је одбранио ударац Брајана Мбеума из ситуације један на један.
Борнмут је и у наставку представљао озбиљну пријетњу. Већ у 47. минуту Еванилсон је затресао мрежу домаћих, али је погодак поништен због офсајда.
Три минута касније Рајан је имао одличну прилику да повећа предност, међутим, голман Манчестер јунајтеда Сене Ламенс сјајном интервенцијом спријечио је нови погодак.
Питање побједника практично је ријешено у 71. минуту. Након још једне лоше реакције одбране домаћих, Еванилсон је дошао до лопте на ивици шеснаестерца и прецизним ударцем поставио коначних 3:0.
Манчестер јунајтед је у завршници покушавао да ублажи пораз, а једну од посљедњих прилика имао је Лени Јоро у 86. минуту, али је његов ударац блокиран.
Упркос већем посједу лопте у појединим дијеловима утакмице, изабраници Мајкла Керика нису успјели да пронађу пут до мреже расположеног Ђорђа Петровића, док је Борнмут ефикасном игром стигао до убједљиве побједе.
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