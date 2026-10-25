Аутор:АТВ редакција
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Орканска олуја Мaња стигла је у Њемачку у ноћи између суботе и недјеље, када се прешло на зимско рачунање времена. У недјељу послијеподне услиједио је и други талас. Њемачка метеоролошка служба (ДВД) упозорава на орканске ударе вјетра до 120 километара на час на обали Сјеверног мора и у планинама, пише „Берлинер цајтунг“.
За већа подручја на сјеверу, у централном, западном и југозападном дијелу земље у недјељу ујутро било је на снази званично упозорење на олујне и јаке олујне ударе вјетра, преноси ДПА. У унутрашњости су удари достизали брзину до 70 километара на час, на надморским висинама изнад 600 метара до 90 километара на час, а на изложеним мјестима око 100 километара на час.
На југозападу су поједине регије добиле црвено, трећи степен упозорења. У Шварцвалду се очекују обилне падавине, до 70 литара по квадратном метру.
У планинском подручју Харц од суботе ујутро забиљежено је 28 интервенција због обореног дрвећа и грана. Оштећени су аутомобили и једна кућа, али нико није повријеђен. Ватрогасци у Вуперталу до недјеље ујутро имали су још 31 интервенцију због невремена. У Хесену је полиција пријавила само мању материјалну штету, а проблема је било и у жељезничком саобраћају.
Метеоролог Доминик Јунг упозорио је за „Билд“ да је ово доба године посебно опасно. Како је објаснио, дрвеће још има много лишћа, које дјелује као једро, а тло је натопљено кишом. Зато стабла и гране могу падати и при ударима вјетра који зими готово не би направили штету.
Мања је стигла само дан након олује Луиз, која је у суботу рушила дрвеће и заустављала возове. У Дуизбургу је једно стабло пало на киоск, а Европа-парк у Русту привремено је затворио велике тобогане на отвореном.
Упозорење за обалу Сјеверног мора на снази је до вечерас, а након олује очекује се блаже вријеме, преноси Кликс.
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