Аутор:Андреа Јаглица
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Народ у Српској своју поруку послао је у свакој прилици. И она је увијек била на страни Србије.
Стајали смо на мостовима и стављали мете на чело кад је НАТО бомбардовао Србију, плакао је наш народ заједно на сахрани патријарха Павла, испоручивала је наша електропривреда интервентне количине струје за Србију, помагали смо у поплавама, Косово и Метохија за нас је и данас срце Србије.
Република Српска
"Неприхватљива сатанизација": Зашто су Срби из Српске проблем када гласају у Србији?
Одрастали смо под заставом која се данас вијори с јарбола државних институција Србије, знамо сваку ријеч наше химне Боже правде, састав сваке шампионске и мање успјешне репрезентације у кошарци, одбојци, ватерполу... сваког жупана, краља, цара, Стефана и деспота у лози Немањића и послије ње.
И наши су преци били "Тамо далеко". Србију зовемо својом матицом, а неко у нашој матици зове нас врстом другог реда. Гласови из Српске нису једнообразни – ми знамо шта је слободна мисао, а страни интервенционизам смо у новијој историји спознали боље од вас.
Зато сљедећи пут кад се окренете на ону страну свијета на којој у посљедње вријеме видите бољи живот, поздрав од браће - са Запада.
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