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Јувентус славио против Лећеа, Алајбеговић 4 минута на терену

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25.10.2026 20:21

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Јувентус славио против Лећеа, Алајбеговић 4 минута на терену
Фото: Tanjug/AP/Giovanni Evangelista/LaPresse

Фудбалери Јувентуса након дуго времена успјели су да славе у Серији А. У гостима су били бољи од Лећеа са 2:0.

До првог гола Јувентус је стигао у 29. минуту меча. Даглас Луиз је асистирао Вестону Мекенију, а 12 минута касније Гати је асистирао Луизу за 2:0.

Репрезентативац БиХ Керим Алајбеговић већину и овог меча је гледао са клупе. У игру је ушао у деведесетом минуту и на терену је провео четири минута.

Јувентус је поново у резултатској кризи због чега се све гласније прича о одласку Спалетија са клупе. Посљедњи пут су у Серији А славили 20. септембра када су побиједили Аталанту са 2:0.

Након тога је услиједио пораз од Лација од 3:0, реми са Каљаријем, али и пријатељски пораз против Кремонезеа.

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Тагови :

Јувентус

ФК Леће

Серија А

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