Јувентус славио против Лећеа, Алајбеговић 4 минута на терену

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Јувентуса након дуго времена успјели су да славе у Серији А. У гостима су били бољи од Лећеа са 2:0.
До првог гола Јувентус је стигао у 29. минуту меча. Даглас Луиз је асистирао Вестону Мекенију, а 12 минута касније Гати је асистирао Луизу за 2:0.
Репрезентативац БиХ Керим Алајбеговић већину и овог меча је гледао са клупе. У игру је ушао у деведесетом минуту и на терену је провео четири минута.
Јувентус је поново у резултатској кризи због чега се све гласније прича о одласку Спалетија са клупе. Посљедњи пут су у Серији А славили 20. септембра када су побиједили Аталанту са 2:0.
Након тога је услиједио пораз од Лација од 3:0, реми са Каљаријем, али и пријатељски пораз против Кремонезеа.
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