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Додик: Очекујем да ће Вучић добити потврду код народа

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25.10.2026 21:06

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Велики предизборни скуп листе "Александар Вучић - Уједињена Србија у Нишу, присуствује предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Фото: ТANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је вечерас да очекује да ће носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић добити потврду код народа на данашњим изборима.

Додик је рекао да је вечерас у Изборном штабу СНС-а из познатих разлога.

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"Очекујем да ће Александар Вучић добити потврду код народа, и то је оно што је важно у овом тренутку. Да у то не вјерујем, вјероватно не бих ни био овд‌је", изјавио је Додик за "Ало".

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Избори у Србији

Србија

Избори у Србији 2026

Коментари (2)

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