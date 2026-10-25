Додик: Очекујем да ће Вучић добити потврду код народа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је вечерас да очекује да ће носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић добити потврду код народа на данашњим изборима.
Додик је рекао да је вечерас у Изборном штабу СНС-а из познатих разлога.
Србија
Избори у Србији: Колико грађана је гласало у Бањалуци?
"Очекујем да ће Александар Вучић добити потврду код народа, и то је оно што је важно у овом тренутку. Да у то не вјерујем, вјероватно не бих ни био овдје", изјавио је Додик за "Ало".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч5
Најновије
Најчитаније
23
04
22
42
22
30
22
29
22
19
Тренутно на програму