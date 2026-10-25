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РК Борац савладао ПАОК за частан опроштај од Европе

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25.10.2026 21:56

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Рукометаши Борца на утакмици са ПАОК-ом
Фото: АТВ

Рукометаши Борца показали су карактер након бродолома у Солуну и сачували образ у реваншу против ПАОК-а.

Боља одбрана, већа енергија и жеља били су примјетни у табору екипе Мирка Микића,па тек сада остаје жал за лошом представом на гостујућем терену.

Граховац је био непремостива препрека за Грке са 14 одбрана, док је најефикаснији у пировој побједи Бањалучана био је Милош Њежић, који је постигао седам голова. За ПАОК један мање дао је Елеф Тери Јадис. „Црвено-плави“ вратили су самопоуздање пред дерби са Извиђачем у Премијер лиги БиХ.

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Борац и Извиђач састају се у четвртак у дворани Борик, а почетак утакмице заказан је за 18 часова.

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Тагови :

РК Борац

рукомет

ПАОК

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