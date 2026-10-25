Партија против Црвене звезде путоказ за кошаркаше Игокее

Аутор:АТВ редакција
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Утакмице против Црвене звезде и Парме су прави путоказ за кошаркаше Игокее ове сезоне. Сјајан меч одиграли су изабраници Ненада Стефановића против евролигаша, на крају имали и напад за побједу, али је Звезда ипак тријумфално напустила Лакташе.
Игоси су након првих 20 минута имали чак 17 поена предности, Звезда се великом серијом на почетку треће четвртине вратила у живот, да би се до краја водила велика борба за сваки поен. Лазар Стефановић са 18 предводио је Игокеу, док је кључне поене за Београђане постигао Чима Монеке.
"Одбрана је била ужасна у првом полувремену, нисмо имали енергије. Свака утакмица је важна, свака побједа, Некад немате енергије, морате да је пронађете, а ми смо у томе успјели данас. Срећан сам због побједе", рекао је Чима Монеке, КК Црвена звезда.
Најефикаснији у побједничком тиму био је Тајсон Картер са 18 поена. Београђани играју у суровом ритму, већ наредне седмице очекује их ново дупло коло у најелитнијем европском такмичењу.
"Није лако играти у оваквом ритму. Тражимо свЈеже играче и не одлучујемо о тиму у односу на то које је такмичење. Вајлер-Беб и Нвора су имали мале проблеме, оставили смо их код куће. Посебно цијеним напоре Монекеа, који се мучио са скочним зглобом, и Давида Кремера, који је био болестан - уложили су напор да помогну тиму. То показује карактер, независно од исхода”, рекао је Ибон Наваро, тренер КК Црвена звезда.
Звезда је у уторак домаћин Макабију од 20 часова, док ће Игокеа у истом термину дочекати Славију из Прага у оквиру трећег кола ФИБА Лиге шампиона.
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