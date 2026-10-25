Аутор:АТВ редакција
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Честитам Студентској листи на побједи. Грађани Србије и сви политички актери су још једном демонстрирали демократски карактер једног од најстаријих државотворних народа у Европи, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Посебно захваљујем Александру Вучићу на сарадњи и разумијевању које је годинама показивао према Републици Српској. То није била само политичка подршка - то је било разумијевање истог народа, исте судбине и истог интереса", написао је Додик на Иксу.
Навео је да Република Српска и Србија настављају даље заједно.
"Најближе и у најбољим односима. У сарадњи и подршци по свим питањима - регионалним и међународним, на сваком форуму и у свакој институцији. Јер Срби са обје стране Дрине су један народ и тако ће остати. Глас народа је глас Бога. Грађани Републике Српске и Србије рекли су своје. Идемо даље - заједно", закључио је Додик.
Честитам Студентској листи на побједи. Грађани Србије и сви политички актери су још једном демонстрирали демократски карактер једног од најстаријих државотворних народа у Европи.
Посебно захваљујем Александру Вучићу @avucic на сарадњи и разумијевању које је годинама показивао према Републици Српској. То није била само политичка подршка - то је било разумијевање истог народа, исте судбине и истог интереса.
Република Српска и Србија настављају даље заједно. Најближе и у најбољим односима. У сарадњи и подршци по свим питањима - регионалним и међународним, на сваком форуму и у свакој институцији. Јер Срби са обје стране Дрине су један народ и тако ће остати.
Глас народа је глас Бога. Грађани Републике Српске и Србије рекли су своје. Идемо даље - заједно.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 25, 2026
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