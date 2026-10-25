Честитам Студентској листи на побједи. Грађани Србије и сви политички актери су још једном демонстрирали демократски карактер једног од најстаријих државотворних народа у Европи. Посебно захваљујем Александру Вучићу @avucic на сарадњи и разумијевању које је годинама показивао према Републици Српској. То није била само политичка подршка - то је било разумијевање истог народа, исте судбине и истог интереса. Република Српска и Србија настављају даље заједно. Најближе и у најбољим односима. У сарадњи и подршци по свим питањима - регионалним и међународним, на сваком форуму и у свакој институцији. Јер Срби са обје стране Дрине су један народ и тако ће остати. Глас народа је глас Бога. Грађани Републике Српске и Србије рекли су своје. Идемо даље - заједно.