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Додик: Честитам Студентској листи, Српска и Србија настављају даље заједно

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25.10.2026 22:42

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Честитам Студентској листи на побједи. Грађани Србије и сви политички актери су још једном демонстрирали демократски карактер једног од најстаријих државотворних народа у Европи, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Посебно захваљујем Александру Вучићу на сарадњи и разумијевању које је годинама показивао према Републици Српској. То није била само политичка подршка - то је било разумијевање истог народа, исте судбине и истог интереса", написао је Додик на Иксу.

Навео је да Република Српска и Србија настављају даље заједно.

"Најближе и у најбољим односима. У сарадњи и подршци по свим питањима - регионалним и међународним, на сваком форуму и у свакој институцији. Јер Срби са обје стране Дрине су један народ и тако ће остати. Глас народа је глас Бога. Грађани Републике Српске и Србије рекли су своје. Идемо даље - заједно", закључио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Студентска листа

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