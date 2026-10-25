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Минић честитао Студентској листи: Снажна и стабилна Србија ослонац је Српској

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25.10.2026 23:04

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Честитам народу Србије на демократским изборима и Студентској листи побједу. Желим им успјех у преузимању одговорности за будућност Србије, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Снажна и стабилна Србија ослонац је Републици Српској и важан чинилац мира и напретка цијелог региона", навео је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Студентска листа

Избори у Србији

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