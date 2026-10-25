Минић честитао Студентској листи: Снажна и стабилна Србија ослонац је Српској

Аутор:АТВ редакција
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Честитам народу Србије на демократским изборима и Студентској листи побједу. Желим им успјех у преузимању одговорности за будућност Србије, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Снажна и стабилна Србија ослонац је Републици Српској и важан чинилац мира и напретка цијелог региона", навео је Минић.
Честитам народу Србије на демократским изборима и Студентској листи побједу. Желим им успјех у преузимању одговорности за будућност Србије.
Снажна и стабилна Србија ослонац је Републици Српској и важан чинилац мира и напретка цијелог региона.— Саво Минић (@minic_savo) October 25, 2026
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