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Тензије на Дедињу: Полицијски кордон испред Пинка након инцидента у Информеру

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26.10.2026 23:11

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Тензије на Дедињу: Полицијски кордон испред Пинка након инцидента у Информеру
Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Само дан након што је студентска листа однијела побједу на јуче одржаним изборима, тензије на београдским улицама достигле су врхунац. Припадници зборова и грађани који подржавају ову студентску опцију изашли су вечерас на улице, а серија инцидената и протеста преселила се на Дедиње, гдје се тренутно налазе јаке полицијске снаге.

Ситуација је ескалирала раније током вечери када се већа група демонстраната окупила испред редакције дневног листа и портала "Информер". Група окупљених је пробила улаз и успела да упадне у просторије редакције, гдје је дошло до кошкања и демолирања инвентара, што је изазвало брзу реакцију дежурних служби и додатно подигло тензије у граду.

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Према снимцима објављеним на друштвеним мрежама, након инцидента у редакцији "Информера", демонстранати се сада налазе испред зграде Телевизије Пинк на Дедињу.

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Окупљени су, како наводи Тан‌југ, зграду гађали јајима, а људи из аутомобила поздрављали су их сиренама.

Испред саме телевизије ситуација је изузетно напета. Око објекта су распоређене јаке полицијске снаге, укључујући припаднике полиције опремљене штитовима и опремом за разбијање демонстрација, који су формирали непробојан кордон и онемогућили прилаз улазним вратима. Окупљени демонстранти скандирају пароле, док полицијски кордон држи масу на дистанци како би се спријечио евентуални нови упад у просторије медијске куће.

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За сада нема званичних информација о повријеђенима или приведенима, док полицијска појачања и даље пристижу на локацију, а саобраћај у овом дијелу града је у потпуности обустављен.

(Телеграф)

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Тагови :

Београд

Протести

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