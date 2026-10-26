Упад на ТВ Информер: Нападнут Драган Вучићевић, полупана редакција

Аутор:АТВ редакција
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Неколико демонстраната упало је вечерас у зграду телевизије Информер, пошто су се претходно окупили испред зграде.
Након пријетњи главном уреднику Драгану Вучићевићи и запосленима, направили су неред у редакцији, а Вучићевића и друге новинаре који су били у студију извукли из редакције.
Од њега су тражили, како кажу, да се извини слободном српском народу.
Током упада у просторије уносили су се у лице Вучићевићу и другима и вербално их нападали и пљували. Током читавог инцидента, ТВ Информер је наставио да емитује сигнал.
Informer stigla pravda naroda.
Konj se baš uplašio, maze ga da se smiri. https://t.co/HuFyfJt46g— Stefan Janjić (@advokatjanjic) October 26, 2026
Окупљени су претходно испред телевизије Информер лупали на врата и прозоре зграде, а како је главни уредник Драган Ј. Вучићевић рекао у програму уживо зграда је опкољена, а врата оштећена.
Он је позвао полицију да реагује наводећи да они покушавају да уђу у просторије телевизије, али полиција дуго времена није реаговала.
Вучићевић је рекао и да је група лупала на прозоре и врата, као и да су, како је рекао, "одвалили једна крила врата на улазу у телевизију".
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