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Упад на ТВ Информер: Нападнут Драган Вучићевић, полупана редакција

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26.10.2026 19:36

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Упад на ТВ Информер: Нападнут Драган Вучићевић, полупана редакција
Фото: Informer

Неколико демонстраната упало је вечерас у зграду телевизије Информер, пошто су се претходно окупили испред зграде.

Након пријетњи главном уреднику Драгану Вучићевићи и запосленима, направили су неред у редакцији, а Вучићевића и друге новинаре који су били у студију извукли из редакције.

Од њега су тражили, како кажу, да се извини слободном српском народу.

Током упада у просторије уносили су се у лице Вучићевићу и другима и вербално их нападали и пљували. Током читавог инцидента, ТВ Информер је наставио да емитује сигнал.

Окупљени су претходно испред телевизије Информер лупали на врата и прозоре зграде, а како је главни уредник Драган Ј. Вучићевић рекао у програму уживо зграда је опкољена, а врата оштећена.

Он је позвао полицију да реагује наводећи да они покушавају да уђу у просторије телевизије, али полиција дуго времена није реаговала.

Вучићевић је рекао и да је група лупала на прозоре и врата, као и да су, како је рекао, "одвалили једна крила врата на улазу у телевизију".

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Тагови :

Упад у Информер

ТВ Информер

Коментари (28)

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