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Милош Јовановић подноси оставку и повлачи се са јавне сцене

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26.10.2026 15:47

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Милош Јовановић подноси оставку и повлачи се са јавне сцене
Фото: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Милош Јовановић подноси оставку на мјесто предсједника Новог ДСС-а и поручује да се повлачи са јавне сцене.

"Хвала Вам, али ја се повлачим са јавне сцене. Немам ништа ново да кажем, а и мислим да сам довољно говорио свих ових претходних година. Хвала Вам свакако на позиву. С поштовањем, Милош Јовановић", навео је Јовановић у поруци за НИН.

Ова одлука долази дан након одржаних парламентарних избора, на којима листа "Аутентична десница", чији је Јовановић био носилац, није успјела да уђе у нови сазив Народне скупштине.

Јовановић је на конференцији за новинаре рекао да је та листа, према тадашњем узорку, освојила око 1,5 одсто гласова и преузео одговорност за лош резултат.

- Сада ћемо полако да се враћамо у политику, у политичка опредјељења, независно од нашег резултата који је крајње лош и за који у потпуности сносимо одговорност", казао је синоћ Јовановић.

Он је честитао Студентској листи на побједи, као и грађанима Србије на великој излазности и показаној демократској вољи.

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Тагови :

Нова ДСС

Милош Јовановић

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