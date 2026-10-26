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Кристина Спалевић стигла на суђење са Кристијаном Голубовићем! Хоће да му узме дјецу

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26.10.2026 16:41

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Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић
Фото: Инстаграм

Бивша ријалити учесница Кристина Спалевић стигла је на рочиште за старатељство које води са Кристијаном Голубовићем.

Испред зграде Првог основног суда у Београду појавила се у пратњи своје адвокатице.

Иако је ријеч о осјетљивом и озбиљном процесу, Кристина Спалевић је пред судом дјеловала изузетно расположено и осмијех није скидала са лица.

У једном тренутку је пред објективима чак и раширила руке, видно смирена и самоувјерена прије уласка у судницу.

За ову прилику одабрала је класично, строго пословно издање. Појавила се у црном сакоу испод ког је носила црни плетени комад и бијелу кошуљу са истакнутом крагном, црним панталонама и високим црним кожним чизмама.

Цијелу комбинацију употпунила је диоптријским наочарима са упечатљивим црним оквиром, преноси телеграф.

Њена правна заступница била је у елегантном црном одјелу и салонкама, носећи у руци жуту фасциклу са припремљеном документацијом и судским списима.

Њих двије су се потом мирно упутиле кроз главни улаз суда на заказано рочиште.

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Тагови :

Кристина Спалевић

Кристијан Голубовић

Суђење

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