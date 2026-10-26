Познати пјевач пронађен мртав: Прије 10 дана се оженио, жена звала полицију

Аутор:АТВ редакција
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Познати репер, активиста и оснивач покрета Сјеверни човјек, Миша Маваши, преминуо је у 41. години живота.
Трагедија се догодила у ноћи између 24. и 25. октобра 2026. године, а вијест о његовој смрти шокирала је јавност и обожаваоце.
Првобитне информације објављене на његовом Телеграм каналу о његовој смрти наводи се да је музичар страдао усљед несрећног случаја. Међутим, убрзо се сазнало да је Маваши превезен у болницу са прострелном раном у глави.
Хитну помоћ позвала је његова супруга, са којом се вјенчао пре само десет дана, тачније 15. октобра 2026. године.
Тренутно се утврђује да ли је у питању трагична случајност или је музичар извршио самоубиство.
Маваши се прославио прије више од десет година нумерама у којима је промовисао здрав начин живота (ЗОЖ), позивајући на бављење спортом и одрицање од алкохола и цигарета.
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Упркос таквој слици у јавности, у прошлости је прошао кроз тешку депресију и зависност од лијекова. Од новембра 2016. до фебруара 2017. године потпуно је био ван себе услед комбинације седатива и јаких болова због повреде кичме. Из кризе су га спасили пријатељи који су га послали на рехабилитацију, након чега успешно завршава програм и враћа се нормалном животу.
За Мавашија је ово био други брак. Први пут се венчао 2021. године са Валеријом Воеводином, вокалисткињом групе "МАВАШИ гроуп", али су се развели двије године касније и прекинули сарадњу.
(Телеграф)
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