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Познати пјевач пронађен мртав: Прије 10 дана се оженио, жена звала полицију

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26.10.2026 13:15

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Микрофон студио пјевање
Фото: Suvan Chowdhury/Pexels

Познати репер, активиста и оснивач покрета Сјеверни човјек, Миша Маваши, преминуо је у 41. години живота.

Трагедија се догодила у ноћи између 24. и 25. октобра 2026. године, а вијест о његовој смрти шокирала је јавност и обожаваоце.

Првобитне информације објављене на његовом Телеграм каналу о његовој смрти наводи се да је музичар страдао усљед несрећног случаја. Међутим, убрзо се сазнало да је Маваши превезен у болницу са прострелном раном у глави.

Хитну помоћ позвала је његова супруга, са којом се вјенчао пре само десет дана, тачније 15. октобра 2026. године.

Тренутно се утврђује да ли је у питању трагична случајност или је музичар извршио самоубиство.

Од пропагирања здравог живота до тешке борбе са зависношћу

Маваши се прославио прије више од десет година нумерама у којима је промовисао здрав начин живота (ЗОЖ), позивајући на бављење спортом и одрицање од алкохола и цигарета.

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Упркос таквој слици у јавности, у прошлости је прошао кроз тешку депресију и зависност од лијекова. Од новембра 2016. до фебруара 2017. године потпуно је био ван себе услед комбинације седатива и јаких болова због повреде кичме. Из кризе су га спасили пријатељи који су га послали на рехабилитацију, након чега успешно завршава програм и враћа се нормалном животу.

Други брак и скривање приватног живота

За Мавашија је ово био други брак. Први пут се венчао 2021. године са Валеријом Воеводином, вокалисткињом групе "МАВАШИ гроуп", али су се развели двије године касније и прекинули сарадњу.

(Телеграф)

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