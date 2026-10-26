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Здравку Чолићу намијењен чувени хит, а прославила га друга група

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26.10.2026 11:08

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Здравко Чолић пјевач музика популарни пјевач Балкан
Фото: Zdravko Čolić/Instagram/printscreen

Чувена балада групе Генерација 5, под називом "Ти само буди довољно далеко", објављена је 1979. године, а текст за ову емотивну нумеру написала је легендарна Марина Туцаковић.

Чувена балада групе Генерација 5, под називом "Ти само буди довољно далеко", објављена је 1979. године, а текст за ову емотивну нумеру написала је легендарна Марина Туцаковић.

Пјесму је у оригиналу отпјевао Горан Милошевић, а она је временом постала један од највећих и најпрепознатљивијих хитова ове групе, који и данас заузима посебно мјесто у домаћој рок музици.

Првобитно намијењена Чоли

Занимљиво је да је Марина Туцаковић својевремено управо овај текст издвојила као један од најбољих које је написала.

Првобитно га је намијенила Здравку Чолићу, али пјесма на крају ипак није завршила у Чолиним рукама. Умјесто тога, прославила ју је Генерација 5, чиме је нумера обезбиједила своје трајно мјесто у историји домаће музике.

Марина Туцаковић оставила је неизбрисив траг на музичкој сцени, а њен таленат није познавао жанровске границе — потписала је текстове бројних великих народних, поп и рок хитова који су постали ванвременски класици, преноси Блиц.

Змај од Шипова

Хроника

Ухапшен Змај од Шипова

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Здравко Чолић

Пјевач

Марина Туцаковић

пјесма

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