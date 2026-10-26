Аутомобилом ударио пјешака у центру града

Аутор:АТВ редакција
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Јутрос се у центру Сарајева, код Предсједништва БиХ, десила саобраћајна несрећа у којој је повријеђен пјешак.
Према информацијама, возач Кедија је ударио пјешака и повриједио га. Тренутно није познат степен повреда пјешака који је пребачен на КЦУС.
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Из МУП-а КС су потврдили те информације. Трамвајски саобраћај је тренутно обустављен.
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