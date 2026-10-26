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Аутомобилом ударио пјешака у центру града

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26.10.2026 11:39

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Јутрос се у центру Сарајева, код Предсједништва БиХ, десила саобраћајна несрећа у којој је повријеђен пјешак.

Према информацијама, возач Кедија је ударио пјешака и повриједио га. Тренутно није познат степен повреда пјешака који је пребачен на КЦУС.

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Из МУП-а КС су потврдили те информације. Трамвајски саобраћај је тренутно обустављен.

(ЦрнаХроника)

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

МУП Кантон Сарајево

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