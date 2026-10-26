Приликом претреса стана пронађено скоро 12 килограма дроге

Аутор:АТВ редакција
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Јуче у вечерњим сатима полицијски службеници Одсјека за борбу против злоупотребе опојних дрога, Сектора криминалистичке полиције, Управе полиције МУП-а ЗДК, поступајући по наредби Општинског суда у Зеници, извршили су претрес стана који користи лице А. С. (1978) из Зенице.
Приликом претреса пронађени су и одузети: четири дигиталне ваге, прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "спид", укупне тежине 1.178,55 грама, биљна зељаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу марихуану, бруто тежине 10.708,33 грама, те други предмети који могу послужити као доказ у даљњем поступку.
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Лице А. С. је лишено слободе и задржано у просторијама за задржавање, гдје се предузимају даљње законом прописане мјере и радње, саопштили су из МУП-а ЗДК.
Након комплетирања предмета, лице А.С, биће предато у надлежност Кантоналном тужилаштву Зеничко-добојског кантона.
Управа полиције МУП-а ЗДК наставља интензивне активности на спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога, с циљем заштите сигурности грађана и очувања јавног реда и мира.
Изазили су захвалност грађанима на све бољој сарадњи с полицијом, што доприноси учвршћивању повјерења према Управи полиције МУП-а ЗДК.
"Сарадња грађана од изузетног је значаја за ефикаснији рад полиције, а заједничким дјеловањем можемо допринијети стварању сигурнијег окружења за све грађане", истичу, преноси РадиоСарајево.
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Све активности су реализоване уз асистенцију припадника Специјалне полицијске јединице Управе полиције МУП-а ЗДК, уз надзор дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва ЗДК.
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