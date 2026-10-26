Аутобус слетио са пута: Повријеђено више од 80 људи

Аутор:АТВ редакција
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Више од 80 људи повријеђено је када је аутобус слетио са пута у шпанској покрајини Каталонији, јавио је Скај њуз позивајући се на хитне службе.
Према наводима те телевизије, седам људи тешко је повријеђено.
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Исти извор је навео да је аутобус слетио у дубоку клисуру поред планинског пута на подручју општине Фогарс де Монтклус.
(Срна)
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