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Бугарску чека други круг избора: Тијесно између ова два кандидата

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26.10.2026 07:19

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Жена гласа на предсједничким изборима у Софији, у Бугарској, у недјељу, 25. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Valentina Petrova

Након одржаног првог круга предсједничких избора у Бугарској очекује се други круг, у којем ће 1. новембра учествовати двоје главних кандидата, Илијана Јотова и Андреј Ђуров, показују подаци агенција за истраживање јавног мњења.

Пребројавање гласова указује на тијесну трку, уз излазност од око 22 одсто, пренијеле су Новините.

Жељка Цвијановић

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Према коначним резултатима паралелног пребројавања агенције "Маркет линкс", Ђуров и његов кандидат за потпредсједника Георги Кандев заузели су прво мјесто са 33,5 одсто гласова, испред Јотове и Кирила Валчева, који су освојили 32,7 одсто.

Јотова је у кампању ушла са мјеста предсједника, будући да је до јануара ове године била потпредсједница иза Румена Радева, који је постао премијер. На овим изборима имала је и његову снажну подршку. Она слови као кандидат који је усмјерен према Русији, јер је на становишту да Бугарска треба престати издвајати помоћ за војску Украјине, противила се антируским декларацијама, те позивала на директне преговоре са Русијом. Са друге стране она је сукоб у Украјини назвала агресијом, а придружила се оптужбама ЕУ за нападе дроновима у зони Црног мора.

Ђуров је бивши гувернер Централне банке Бугарске и некадашњи вршилац дужности премијера у прелазној влади почетком 2026. године. Иза њега стоји прозападна, реформистичка опозиција. За разлику од Илијане Јотове, Ђуров заузима потпуно супротну, оштро проевропску и про-НАТО позицију.

Све процјене говоре о тијесном резултату

На трећем мјесту су Костадин Костадинов и Петар Волгин са 12,4 одсто.

Према подацима агенције "Мјара", Јотова и Валчев су у вођству са 35 одсто, док Ђуров и Кандев имају 31,9 одсто гласова.

Агенција "Алфа рисерч" такође ставља Јотову и Валчева на прво мјесто.

Раније процјене такође су указивале на тијесну трку, иако су се подаци агенција разликовали у погледу разлике међу кандидатима.

Министар унутрашњих послова Иван Демерџијев оцијенио је изборни дан као миран, наводећи да надлежни органи нису забиљежили озбиљније покушаје манипулације гласовима или њихове куповине.

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Он је изјавио да је више од 17.000 полицајаца било ангажовано на обезбјеђивању више од 12.000 бирачких мјеста, обећавши да ће полиција остати у стању појачане приправности током цијеле седмице уочи другог круга избора.

Позвали на дуел

Ђуров је, говорећи у сједишту иницијативног одбора који подржава његову кандидатуру, изјавио да му ниво подршке коју је добио намеће одговорност да настави кампању.

Он је захвалио онима који су гласали за њега, као и онима који су изабрали друге кандидате, истичући да Бугари не би требало да се дијеле на супротстављене таборе. Навео је да се земља суочава са избором између двије личности и два различита пута, и додао да би будући предсједник требало да уједињује грађане, а не да их дијели.

Ђуров је такође позвао Јотову на дебату уочи другог круга избора, залажући се за отворену дискусију о њиховим визијама и начину на који би користили предсједничка овлашћења у тренуцима када се Бугарска суочава са тешким одлукама.

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