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Почеле припреме за трилатерални самит Русије, САД и Кине

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26.10.2026 07:14

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Почеле припреме за трилатерални самит Русије, САД и Кине
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Припреме за трилатерални самит предсједника Русије, Сједињених Америчких Држава и Кине већ су почеле, а могућност доласка Владимира Путина на самит Групе 20 у Мајамију у децембру зависиће од исхода самита АПЕК-а у Шенжену, изјавио је помоћник шефа Кремља за спољну политику Јуриј Ушаков.

Када је ријеч о постизању мира у Украјини, Ушаков је рекао да је Русија спремна да настави трилатералне преговоре након Дана народног јединства 4. новембра.

Нагласио је да ће први састанак након паузе вјероватно бити "пробни", додајући да је у тренутној фази најважније наставити преговоре.

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Кремљ

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