Logo

Српска богатија за 14 беба

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.10.2026 08:12

Коментари:

0
беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, седам д‌јевојчица и седам д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

По четири бебе рођене су у Бањалуци и Добоју, по двије у Бијељини и Приједору, те по једна у Зворнику и Требињу.

У Бањалуци су рођене двије д‌јевојчице и два д‌јечака, у Добоју три д‌јевојчице и један д‌јечак, у Бијељини два д‌јечака, у Приједору један д‌јечак и једна д‌јевојчица, у Зворнику једна д‌јевојчица, а у Требињу један д‌јечак.

Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Градишци, Фочи и Невесињу.

voznja auto volan

Друштво

АМС упозорава возаче: Опрез, могућа опасност

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бебе

породилиште

рођење

Коментари (0)

Више из рубрике

АМС упозорава возаче: Опрез, могућа опасност

Друштво

АМС упозорава возаче: Опрез, могућа опасност

4 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Обиљежава се светац који се смијао док су га мучили: Шта овај дан значи за вјернике?

4 ч

0
Сунце се враћа у Српску: Погледајте прогнозу за сутра

Друштво

Сунце се враћа у Српску: Погледајте прогнозу за сутра

22 ч

0
Граница

Друштво

Смијете ли преко границе с туђом банковном картицом? Ево шта треба да знате

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

51

Муж ухапшен због насиља над женом, а онда јој пресудио дјевер

11

49

Александар Станојевић нови тренер Партизана

11

45

Пијан носио пиштољ по Бањалуци

11

39

Аутомобилом ударио пјешака у центру града

11

37

Плата 6.200 КМ: Расписан конкурс за раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима