Српска богатија за 14 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 14 беба, седам дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
По четири бебе рођене су у Бањалуци и Добоју, по двије у Бијељини и Приједору, те по једна у Зворнику и Требињу.
У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и два дјечака, у Добоју три дјевојчице и један дјечак, у Бијељини два дјечака, у Приједору један дјечак и једна дјевојчица, у Зворнику једна дјевојчица, а у Требињу један дјечак.
Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Градишци, Фочи и Невесињу.
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