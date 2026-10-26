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Младић крвнички претукао пензионера: Ударао га у главу

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26.10.2026 08:52

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Младић крвнички претукао пензионера: Ударао га у главу
Фото: Pexels.com

Права драма одиграла се у петак у раним јутарњим сатима на жељезничкој станици „Београд Центар“ (Прокоп), гдје је дошло до бруталног физичког обрачуна у којем је старији мушкарац задобио тешке тјелесне повреде.

Према нашим информацијама, инциденту је претходила жестока вербална расправа између двојице мушкараца, која је убрзо прерасла у физички сукоб, а потом и у језиво насиље.

Како сазнајемо, К. Р. (39) насрнуо је на знатно старијег Д. П. (74) и задао му више снажних удараца у предјелу главе и тијела. Несрећни мушкарац није успио да се одбрани од силовитих удараца тридесетдеветогодишњака.

Повријеђени пензионер је колима Хитне помоћи хитно превезен у Ургентни центар, гдје су му дежурни љекари констатовали тешке тјелесне повреде. Због озбиљности стања, одмах је задржан на даљем лијечењу на Одјељењу хирургије (Е одјељење).

Нападач иза решетака

Захваљујући брзој реакцији припадника полиције, осумњичени К. Р. убрзо је лоциран и лишен слободе.

Њему је, по налогу надлежног тужилаштва, одређено задржавање до 48 часова, у којем року ће бити приведен на саслушање уз кривичну пријаву због сумње да је починио кривично дјело тешка тјелесна повреда.

Истрагу о овом случају води Прво основно јавно тужилаштво у Београду, које утврђује све околности и мотив овог бруталног инцидента, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

претучен мушкарац

Србија

Црна хроника

Београд

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