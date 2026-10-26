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Ево зашто су јабуке најбољи избор за срце, мозак и цријева

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26.10.2026 09:19

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Ево зашто су јабуке најбољи избор за срце, мозак и цријева
Фото: АТВ

Љубитељи воћа и поврћа радују се јесени због великог избора укусних и хранљивих сезонских намирница. Међутим, када бирамо оно што ћемо јести према користима за здравље, избор није увијек једноставан.

Свако јесење воће и поврће има своје предности, а неко одњих може да подрже више функција организма.

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Ако желите да исхраном подржите здравље срца, цријева и мозга, једна воћка посебно се издваја - јабука. Три нутриционисткиње објасниле су зашто препоручују да је ове јесени чешће уврстите у јеловник.

Шта јабуке чини добрим избором?

Осим што су укусне, јабуке имају и бројне нутритивне предности.

"Јабуке су богате пектином, врстом растворљивих влакана, и полифенолима", каже нутриционисткиња Елиза Витакер.

Ове материје доприносе користима које јабуке могу да имају за мозак, цријева и срце. За почетак, влакна из јабука, којих у једној порцији овог воћа има готово три грама, имају више улога.

"Не само да су одлична за наш систем за варење и здравље цријева већ помажу и у снижавању холестерола у крви", објашњава нутриционисткиња Алиса Смолен.

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Дио ових користи повезан је са пектином, који служи као храна корисним бактеријама у цријевима. Те бактерије дио су цријевне микробиоте, заједнице микроорганизама повезане са функционисањем имуног система, срца, варења и мозга. Да бисте искористили што више влакана, једите јабуке са кором. Биљне материје из јабука, попут полифенола, могу да допринесу и здрављу мозга.

"Јабуке садрже кверцетин, који се такође највећим дијелом налази у кори. То је антиоксиданс који помаже у заштити неурона, основних ћелија нашег нервног система, и неутралисању слободних радикала", каже нутриционисткиња Кери Габријел.

Јабуке су проучаване и у вези са когнитивним способностима, попут памћења и размишљања, а поједина истраживања повезала су њихово конзумирање са бољим резултатима.

"Поред тога, јабуке су богате флавоноидима, који могу да допринесу успоравању опадања когнитивних способности", додаје Витакер.

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Биљна једињења у јабукама могу да помогну и у ублажавању упалних процеса у организму, који могу неповољно да утичу на цријева, срце и мозак.

(Мондо)

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Тагови :

Јабуке

Воће

здравље

Намирнице

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