Путници луксузног крузера спаковали кофере за Бахаме, а завршили на хладном сјеверу

Аутор:АТВ редакција
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Умјесто тропских плажа, сунца и купања, путнике луксузног крузера дочекале су температуре од свега неколико степени и канадски град на који нису рачунали. Због најављеног невремена, рута је промијењена у посљедњем тренутку, а реакције путника биле су подијељене.
Више од 5.000 путника који су очекивали седмодневни одмор на Флориди и Бахамима доживјело је изненађење већ на почетку путовања. Умјесто тропских дестинација, завршили су у канадском Халифаксу, гдје су дневне температуре достизале свега 7 до 12 степени Целзијуса.
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Све се догодило након што је компанија Ројал Карибијан промијенила руту свог крузера "Oasis of the Seas" због најављеног невремена дуж источне обале Сједињених Америчких Држава. Одлука је саопштена вече уочи поласка, па су путници имали веома мало времена да се припреме за потпуно другачије временске услове и планове за одмор.
Путници су се 18. октобра укрцали на брод у Њу Џерсију, очекујући седмодневно крстарење које је требало да обухвати Флориду и Бахаме. Међутим, због неповољних временских прилика, крузер је преусмјерен ка сјеверу, до Халифакса, у канадској покрајини Нова Шкотска.
Брод се у овом граду задржао око 24 сата, што је путницима омогућило да истраже локалне знаменитости, прошетају улицама, оду у куповину и провозају се луком.
Ипак, временске прилике биле су далеко од онога што су многи замишљали када су резервисали одмор. Температуре су се током дана кретале између приближно 7 и 12 степени, док су се ноћу спуштале до око нула степени Целзијуса.
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Након једнодневног боравка у Халифаксу, крузер је наставио путовање у сриједу увече, а повратак у Њу Џерси очекивао се у недјељу, након три дана проведена на мору.
Неочекивана промјена дестинације није свима била занимљива авантура. За поједине путнике, који су дуго планирали одмор на топлим дестинацијама, одлазак у хладну Канаду представљао је велико разочарање.
Међу њима је био и Николас Мели, који је са породицом путовао чак седам сати из Торонта до Њу Џерсија како би се укрцао на крузер.
"Ја већ живим у Канади, а желио сам да идем на Бахаме", рекао је Мели, сумирајући разочарање због промјене плана.
Његова реакција осликава проблем са којим су се суочили путници који нису жељели само крстарење већ и конкретан тип одмора – сунце, топло вријеме и тропске плаже.
С друге стране, неки путници успјели су да пронађу позитивну страну неочекиваног преокрета. За њих је боравак у Халифаксу био прилика да посјете град који можда никада не би изабрали као дестинацију за одмор.
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Промјена руте изазвала је бројне реакције на интернету. Док су поједини корисници истицали да је Халифакс прелијеп град који вриједи посјетити, други су разумјели разочарање путника који су очекивали сасвим другачије искуство.
Један корисник Редита написао је да му је Халифакс омиљени канадски град, али да би и сам био разочаран када би тамо завршио након што је платио путовање на Бахаме.
Други су поручили да је канадски град диван, али да се не може поредити са тропским одмором какав су путници очекивали.
Ипак, дио коментара био је усмјерен и на безбједност. С обзиром на најављено невријеме, промјена руте за многе је била разумљива одлука, јер временски услови на мору могу да утичу на планове пловидбе.
Како би ублажила незадовољство због промјене плана путовања, компанија Ројал Карибијан путницима је понудила ваучер у вриједности од 50 одсто цијене крстарења, као и поврат новца за излете на копну који нису реализовани према првобитном плану.
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Ипак, важно је напоменути да промјена руте због временских услова није неуобичајена у индустрији крузера. Компаније у својим условима путовања углавном задржавају право да промијене редослијед или замијене поједине луке уколико то захтјевају временске прилике, безбједност или друге непредвиђене околности.
Ројал Карибијан и на својој званичној интернет страници наводи да временски услови и друге околности могу да доведу до измјене планираног итинерера, као и да такве промјене не подразумијевају аутоматски право на поврат цјелокупне цијене путовања или додатну новчану накнаду.
За више од 5.000 путника ово крстарење тако је постало одмор који ће памтити по нечему сасвим другачијем од планираног. Умјесто фотографија са пјешчаних плажа Бахама, успомене су понијели из хладног канадског града – уз подсјећање да чак ни луксузно путовање не може у потпуности да буде имуно на временске неприлике.
(Она.рс)
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