Вашингтон предложио Орбана за генералног секретара УН

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сједињене Државе позвале су бившег мађарског премијера Виктора Орбана да се кандидује за функцију генералног секретара УН, објавио је "Волстрит џурнал" позивајући се на изворе.
Лист наводи да је администрација америчког предсједника Доналда Трампа подстакла бившег мађарског лидера да уђе у трку за ту функцију, а тај план чека коначну одлуку. Русија и Кина спремне су да подрже ту идеју.
Свијет
Песков: Русија је спремна да настави испоруке гаса Европи
"Када САД, Русија и Кина желе исто у Савјету безбједности УН, обично то и остваре", додаје лист.
Извори у Стејт департменту процјењују да би Орбан могао да добије подршку 10 од 15 чланица Савјета безбједности УН.
Велика Британија и Француска углавном су опрезне када је ријеч о кориштењу права вета, наводи "Волстрит џурнал".
Након шестог прелиминарног гласања о избору генералног секретара УН, ниједан кандидат није успио да избјегне вето неке од пет сталних чланица Савјета безбједности - Русије, САД, Велике Британије, Француске и Кине.
Свијет
Бугарску чека други круг избора: Тијесно између ова два кандидата
Међу кандидатима који имају највише изгледа налази се бивши потпредсједник Костарике и шеф Конференције УН за трговину и развој Ребека Гринспан, али двије сталне чланице Савјета безбједности које имају право вета не подржавају њену кандидатуру.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму