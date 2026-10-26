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Вашингтон предложио Орбана за генералног секретара УН

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26.10.2026 08:28

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Мађарски премијер Виктор Орбан присуствује завршном скупу владајуће странке Фидес у Будимпешти, Мађарска, 11. априла 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos, File

Сједињене Државе позвале су бившег мађарског премијера Виктора Орбана да се кандидује за функцију генералног секретара УН, објавио је "Волстрит џурнал" позивајући се на изворе.

Лист наводи да је администрација америчког предсједника Доналда Трампа подстакла бившег мађарског лидера да уђе у трку за ту функцију, а тај план чека коначну одлуку. Русија и Кина спремне су да подрже ту идеју.

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"Када САД, Русија и Кина желе исто у Савјету безбједности УН, обично то и остваре", додаје лист.

Извори у Стејт департменту процјењују да би Орбан могао да добије подршку 10 од 15 чланица Савјета безбједности УН.

Велика Британија и Француска углавном су опрезне када је ријеч о кориштењу права вета, наводи "Волстрит џурнал".

Након шестог прелиминарног гласања о избору генералног секретара УН, ниједан кандидат није успио да избјегне вето неке од пет сталних чланица Савјета безбједности - Русије, САД, Велике Британије, Француске и Кине.

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Међу кандидатима који имају највише изгледа налази се бивши потпредсједник Костарике и шеф Конференције УН за трговину и развој Ребека Гринспан, али двије сталне чланице Савјета безбједности које имају право вета не подржавају њену кандидатуру.

(Срна)

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Тагови :

Виктор Орбан

Америка

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