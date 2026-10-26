Погинула трочлана породица када је аутомобил слетио у море

Аутор:АТВ редакција
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У грчкој луци Пиреј синоћ је погинула трочлана породица када је њихов аутомобил, из за сада неутврђених разлога, слетио у море.
Погинули су 82-годишњи отац, који је управљао возилом, 72-годишња мајка и 45-годишњи син, пренијела је грчка државна телевизија ЕРТ.
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Аутобус слетио са пута: Повријеђено више од 80 људи
Према првим информацијама, аутомобилом је управљао 82-годишњи отац, који је највјероватније изгубио контролу над возилом због неповољних услова који су владали усљед јаке кише.
(Курир)
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