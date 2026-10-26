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Погинула трочлана породица када је аутомобил слетио у море

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26.10.2026 08:21

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Грчки полицијски аутомобил паркиран на улици у Родосу, у Грчкој, приказује локалну архитектуру.
Фото: Matti Karstedt/Pexels

У грчкој луци Пиреј синоћ је погинула трочлана породица када је њихов аутомобил, из за сада неутврђених разлога, слетио у море.

Погинули су 82-годишњи отац, који је управљао возилом, 72-годишња мајка и 45-годишњи син, пренијела је грчка државна телевизија ЕРТ.

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Према првим информацијама, аутомобилом је управљао 82-годишњи отац, који је највјероватније изгубио контролу над возилом због неповољних услова који су владали усљед јаке кише.

(Курир)

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Тагови :

Грчка

Саобраћајна несрећа

слетио аутомобил

погинула породица

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