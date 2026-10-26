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Храна све скупља: Телетина поскупјела за око 14 КМ

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26.10.2026 07:43

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Храна све скупља: Телетина поскупјела за око 14 КМ
Фото: Pixabay

Цијене хране у Републици Српској поскупјеле су знатно у посљедњих пет година, а међу намирницама које се издвајају је телетина која је скупља за око 14 КМ.

Уназад 5 година, поскупјело је све, од брашна и хљеба, преко меса и сухомеснатих производа, па до кафе, ракије и чоколаде.

Примјера ради, у септембру ове године, у односу на исти мјесец 2021, килограм риже је био скупљи за 1,3 КМ, а килограм полубијелог хљеба за 1,5 КМ, кад се у обзир узму просјечне цијене ових производа.

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Килограм бијелог хљеба је поскупио са 2,3 на скоро 3,9 КМ, у просјеку.

Подаци Републичког завода за статистику показују да је у овом периоду, јунетина са костима поскупила са око 8,5 на око 17,8 КМ по килограму, односно, за преко дупло.

Цијена килограма телетине без кости отишла је са 19,9 на 34,2 КМ, свињетине са 8,4 на 11,4 КМ, а пилећег филеа са 9,6 на 13,6 КМ.

Уназад 5 година, килограм сувог свињског врата поскупио је за 6 КМ, а килограм чајне кобасице за скоро 9 КМ. Тренутно, просјечна цијена сувог врата је око 21,6, а чајне кобасице око 26,8 КМ, подаци су РЗЗС.

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Чињеница је да су цијене хране, и то оне основне, такве, да многи грађани немају избора, него да поједине намирнице, једноставно, заобилазе или, практично, купују на граме.

За само пола деценије, дупло је отишла цијена кафе, са 13,3 на 28,5 КМ, док је килограм млијечне чоколаде поскупио за чак 12 КМ. Ова посластица је, наиме, у септембру 2026. коштала чак 28,5 КМ по килограму.

Незадовољни су и љубитељи домаће ракије, који ово алкохолно пиће плаћају по 26,5 КМ, у просјеку. Прије 5 година, литар шљивовице је коштао 18,2 КМ, преноси "Српскаинфо".

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Тагови :

Цијене

поскупљење

месо

Намирнице

Телетина

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