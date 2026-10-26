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Ове бањалучке улице данас без струје

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26.10.2026 07:30

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Ове бањалучке улице данас без струје
Фото: АТВ

Због планираних радова на одржавању и модернизацији електричне мреже, у понедјељак, 26. октобра 2026. године, доћи ће до привремених искључења електричне енергије на подручју Бањалуке, саопштено је из надлежног предузећа.

Од 9.00 до 10.00 часова дијелови улица Ивана Фрање Јукића, Јеврејска бр. 1, Краља Алфонса XIII и Веселина Маслеше остају без струје.

Дијелови улица Пут српских бранилаца, Врбаска, 16. крајишке НОУ бригаде и Ненада Костића остају без струје од 10.00 до 13.00 часова.

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Од 11.00 до 13.00 часова без струје су дијелови улица Гајева, Јеврејска и Веселина Маслеше.

Из надлежног предузећа апелују на потрошаче за разумијевање и стрпљење током трајања планираних радова, а у случају лоших временских услова радови могу бити одложени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

квар на мрежи

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