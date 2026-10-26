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Могући прекиди у водоснабдијевању у више бањалучких улица

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26.10.2026 08:37

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Славина-чесма-вода
Фото: АТВ

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати квар у Колима те радити на стабилизацији водоснабдијевања на систему Бањица.

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вода

Водовод Бањалука

водовод

Бањалука

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