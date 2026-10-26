Могући прекиди у водоснабдијевању у више бањалучких улица

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати квар у Колима те радити на стабилизацији водоснабдијевања на систему Бањица.

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.