Могући прекиди у водоснабдијевању у више бањалучких улица

Аутор:АТВ редакција
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Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати квар у Колима те радити на стабилизацији водоснабдијевања на систему Бањица.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
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