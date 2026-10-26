Малољетни пјешак повријеђен у удесу, превезен на УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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Малољетни пјешак из Мркоњић Града повријеђен је у саобраћајној незгоди, након које је упућен на лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
У јучерашњем удесу у селу Густовара код Мркоњић Града учествовао је и аутомобил којим је управљао Мркоњићанин чији су иницијали М.Г.
Полиција је обавила увиђај.
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Приликом претреса стана пронађено скоро 12 килограма дроге
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