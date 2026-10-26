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Малољетни пјешак повријеђен у удесу, превезен на УКЦ

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26.10.2026 09:41

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Малољетни пјешак из Мркоњић Града повријеђен је у саобраћајној незгоди, након које је упућен на лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

У јучерашњем удесу у селу Густовара код Мркоњић Града учествовао је и аутомобил којим је управљао Мркоњићанин чији су иницијали М.Г.

Полиција је обавила увиђај.

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Тагови :

УКЦ Републике Српске

Саобраћајна незгода

Повријеђен пјешак

Мркоњић Град

малољетник

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