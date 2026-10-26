Тришић Бабић честитала "Студентској листи" на изборној побједи

Аутор:АТВ редакција
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Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић честитала је "Студентској листи" на изборној побједи у Србији, као и држављанима Србије на високој демократској одговорности у овом процесу у којем су показали да им је стало до државе и њене будућности.
Тришић Бабић је истакла да Република Српска и Србија дијеле много више од историје и националног идентитета - дијеле одговорност за будућност српског народа, његову слободу, сигурност и право да самостално одлучује о својој судбини.
Она је у објави на "Иксу" указала да очување Републике Српске, заштита права Срба и снажна, стабилна Србија нису само политички циљеви.
"То су питања нашег националног опстанка и одговорности према генерацијама које долазе. Вјерујем у наставак заједничког дјеловања, међусобног поштовања и чврстих веза Републике Српске и Србије, у интересу мира, стабилности и будућности нашег народа", поручила је Тришић Бабић.
Честитам Студентској листи на изборној побједи у Србији.
Република Српска и Србија дијеле много више од историје и националног идентитета. Дијеле одговорност за будућност српског народа, његову слободу, сигурност и право да самостално одлучује о својој судбини.
Очување Републике Српске, заштита права Срба и снажна, стабилна Србија нису само политички циљеви. То су питања нашег националног опстанка и одговорности према генерацијама које долазе.
Вјерујем у наставак заједничког дјеловања, међусобног поштовања и чврстих веза Републике Српске и Србије, у интересу мира, стабилности и будућности нашег народа.
Честитам и држављанима Србије на високој демократској одговорности у овом процесу у којем су показали да им је стало до државе и њене будућности.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) October 26, 2026
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