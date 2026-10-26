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Тришић Бабић честитала "Студентској листи" на изборној побједи

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26.10.2026 10:33

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Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић честитала је "Студентској листи" на изборној побједи у Србији, као и држављанима Србије на високој демократској одговорности у овом процесу у којем су показали да им је стало до државе и њене будућности.

Тришић Бабић је истакла да Република Српска и Србија дијеле много више од историје и националног идентитета - дијеле одговорност за будућност српског народа, његову слободу, сигурност и право да самостално одлучује о својој судбини.

Она је у објави на "Иксу" указала да очување Републике Српске, заштита права Срба и снажна, стабилна Србија нису само политички циљеви.

"То су питања нашег националног опстанка и одговорности према генерацијама које долазе. Вјерујем у наставак заједничког д‌јеловања, међусобног поштовања и чврстих веза Републике Српске и Србије, у интересу мира, стабилности и будућности нашег народа", поручила је Тришић Бабић.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

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