Цвијановић честитала "Студентској листи": Српска остаје загледана у Србију

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је "Студентској листи" изборну побједу са жељом да Србија настави да се креће путем развоја и просперитета.
Цвијановић је честитала и свим другим политичким актерима, као и грађанима Србије на исказаном демократском капацитету.
"Република Српска остаје загледана у Србију уз жељу да наши односи, као и сарадња и у будућности буду на највећем могућем нивоу", поручила је Цвијановић у објави на "Иксу".
Честитам Студентској листи изборну побједу, са жељом да Србија настави да се креће путем развоја и просперитета.
Честитам и свим другим политичким актерима, као и грађанима Србије, на исказаном демократском капацитету.
Република Српска остаје загледана у Србију, уз жељу да наши односи, као и сарадња, и у будућности буду на највишем могућем нивоу.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 25, 2026
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