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Цвијановић честитала "Студентској листи": Српска остаје загледана у Србију

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26.10.2026 07:13

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Цвијановић честитала "Студентској листи": Српска остаје загледана у Србију
Фото: Ustupljena fotografija

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је "Студентској листи" изборну побједу са жељом да Србија настави да се креће путем развоја и просперитета.

Цвијановић је честитала и свим другим политичким актерима, као и грађанима Србије на исказаном демократском капацитету.

"Република Српска остаје загледана у Србију уз жељу да наши односи, као и сарадња и у будућности буду на највећем могућем нивоу", поручила је Цвијановић у објави на "Иксу".

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Студентска листа

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Коментари (15)

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