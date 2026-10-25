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РИК објавио прве прелиминарне резултате избора у Србији

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25.10.2026 21:23

Коментари:

3
Парламентарни избори у Србији.
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Републичка изборна комисија Србије објавила је прве прелиминарне резултате ванредних парламентарних избора.

Како се наводи у објави РИК-а, листа Александар Вучић Уједињена Србија је освојила 17,431 односно 54,21, док је Студентска листа Студенти побеђују на 36.85 односно 11.848. гласова.

Изборна листа Ивица Дачић - фактор стабилности! (Социјалистичка партија Србије, „Јединствена Србија”, Социјалдемократска партија Србије, „Зелени Србије”), су на 3,7 одсто или 1.190 гласова.

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Избори 2026

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Избори у Србији 2026

Србија

Коментари (3)

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