РИК објавио прве прелиминарне резултате избора у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Републичка изборна комисија Србије објавила је прве прелиминарне резултате ванредних парламентарних избора.
Како се наводи у објави РИК-а, листа Александар Вучић Уједињена Србија је освојила 17,431 односно 54,21, док је Студентска листа Студенти побеђују на 36.85 односно 11.848. гласова.
Изборна листа Ивица Дачић - фактор стабилности! (Социјалистичка партија Србије, „Јединствена Србија”, Социјалдемократска партија Србије, „Зелени Србије”), су на 3,7 одсто или 1.190 гласова.
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