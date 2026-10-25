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Огласио се један од носилаца Студентске листе

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25.10.2026 22:13

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У Србији су у 7.00 сати почели ванредни парламентарни избори, на којима ће грађани бирати 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.
Фото: ТANJUG/ RADE PRELIĆ

Један од носилаца Студентске листе Радомир Саичић поручио је вечерас да прелиминарни резултати показују да Студентска листа води убједљиво води на свим бирачким мјестима.

„Сваки грађанин Србије, дао је свој глас и рекао је да му је стало до будућности своје земље“, рекао је Саичић.

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Истакао је да је ово побједа храбрости над страхом и да није ничији лични трофеј, већ да она припада свима нама.

Он је позвао грађане да побједу прославе мирно и достојанствено.

„Нисмо се борили мјесецима да би вечерас изгубили оно што нас је красило све вријеме“, рекао је Саичић.

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Тагови :

Радомир Саичић

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

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