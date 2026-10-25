Огласио се један од носилаца Студентске листе

Аутор:АТВ редакција
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Један од носилаца Студентске листе Радомир Саичић поручио је вечерас да прелиминарни резултати показују да Студентска листа води убједљиво води на свим бирачким мјестима.
„Сваки грађанин Србије, дао је свој глас и рекао је да му је стало до будућности своје земље“, рекао је Саичић.
Србија
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Истакао је да је ово побједа храбрости над страхом и да није ничији лични трофеј, већ да она припада свима нама.
Он је позвао грађане да побједу прославе мирно и достојанствено.
„Нисмо се борили мјесецима да би вечерас изгубили оно што нас је красило све вријеме“, рекао је Саичић.
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