Језиво насиље: У Сопоту син претукао мајку, био пијан

Аутор:АТВ редакција
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Припадници полиције у Сопоту ухапсили су у суботу увече М. З. (61) због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици, након што је у алкохолисаном стању брутално претукао своју мајку Р. З. (83).
Како наводе београдски медији, инциденту је претходила жучна расправа у породичном дому. Током свађе, осумњичени је потпуно изгубио контролу и насрнуо на беспомоћну osamdesettrogodišnju жену. Он јој је у пијаном стању задао више снажних удараца песницама директно у главу, нанијевши јој тешке повреде, пише Блиц.
Љекарска екипа Хитне помоћи Дома здравља у Сопоту збринула је повређену старицу на лицу мјеста, након чега је, због озбиљности повреда главе, хитно транспортована у Ургентни центар у Београду, гдје је задржана на Одјељењу неурохирургије.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Младеновцу, осумњиченом М. З. одређено је задржавање до 48 часова. Он ће у том року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање надлежном тужиоцу.
Како наводе београдски медији, инциденту је претходила жучна расправа у породичном дому. Током свађе, осумњичени је потпуно изгубио контролу и насрнуо на беспомоћну osamdesettrogodišnju жену. Он јој је у пијаном стању задао више снажних удараца песницама директно у главу, нанијевши јој тешке повреде, пише Блиц.
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Љекарска екипа Хитне помоћи Дома здравља у Сопоту збринула је повређену старицу на лицу мјеста, након чега је, због озбиљности повреда главе, хитно транспортована у Ургентни центар у Београду, гдје је задржана на Одјељењу неурохирургије.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Младеновцу, осумњиченом М. З. одређено је задржавање до 48 часова. Он ће у том року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање надлежном тужиоцу.
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