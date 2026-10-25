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Језиво насиље: У Сопоту син претукао мајку, био пијан

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25.10.2026 22:03

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Језиво насиље: У Сопоту син претукао мајку, био пијан
Фото: Pexels.com

Припадници полиције у Сопоту ухапсили су у суботу увече М. З. (61) због сумње да је починио кривично д‌јело насиље у породици, након што је у алкохолисаном стању брутално претукао своју мајку Р. З. (83).

Како наводе београдски медији, инциденту је претходила жучна расправа у породичном дому. Током свађе, осумњичени је потпуно изгубио контролу и насрнуо на беспомоћну osamdesettrogodišnju жену. Он јој је у пијаном стању задао више снажних удараца песницама директно у главу, нанијевши јој тешке повреде, пише Блиц.

Љекарска екипа Хитне помоћи Дома здравља у Сопоту збринула је повређену старицу на лицу мјеста, након чега је, због озбиљности повреда главе, хитно транспортована у Ургентни центар у Београду, гд‌је је задржана на Од‌јељењу неурохирургије.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Младеновцу, осумњиченом М. З. одређено је задржавање до 48 часова. Он ће у том року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање надлежном тужиоцу.

Како наводе београдски медији, инциденту је претходила жучна расправа у породичном дому. Током свађе, осумњичени је потпуно изгубио контролу и насрнуо на беспомоћну osamdesettrogodišnju жену. Он јој је у пијаном стању задао више снажних удараца песницама директно у главу, нанијевши јој тешке повреде, пише Блиц.

hitna pomoc

Свијет

Тежак судар код Барселоне: Слетио аутобус, повријеђено 80 особа

Љекарска екипа Хитне помоћи Дома здравља у Сопоту збринула је повређену старицу на лицу мјеста, након чега је, због озбиљности повреда главе, хитно транспортована у Ургентни центар у Београду, гд‌је је задржана на Од‌јељењу неурохирургије.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Младеновцу, осумњиченом М. З. одређено је задржавање до 48 часова. Он ће у том року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање надлежном тужиоцу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Туча

насиље у породици

Србија

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