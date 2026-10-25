Тежак судар код Барселоне: Слетио аутобус, повријеђено 80 особа

Аутор:АТВ редакција
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Око 80 људи је повријеђено када је аутобус слетио низ насип након судара са аутомобилом недалеко од Барселоне, саопштиле су службе хитне помоћи.
Према подацима каталонске службе хитне медицинске помоћи /СЕМ/ четири особе су тешко повријеђене, а још 18 је задобило умјерене повреде. Особе са тешким повредама су већ пребачене у болницу.
Шпанска мрежа РТВЕ јавила је да је аутобус слетио низ насип од 20 метара након судара.
Несрећа се догодила касно поподне на путу БВ-5114 близу општине Фогарс де Монтклус, у планинском природном парку Монтсени на сјевероистоку Шпаније.
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Службе хитне помоћи су брзо стигле на лице мјеста како би почеле да пружају помоћ путницима.
Локални ватрогасци су послали 20 тимова хитне помоћи на то подручје, преноси Срна.
Каталонски регионални предсједник Салвадор Иља рекао је да са великом забринутошћу прати развој догађаја и да га надлежни органи стално обавјештавају, пренио је ДПА.
"Сва моја подршка погођенима и захвалност службама за хитне случајеве на њиховом раду", рекао је Иља.
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