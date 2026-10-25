Колико ће мандата имати Студентска листа у Скупштини Србије?

Аутор:АТВ редакција
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На парламентарним изборима у Србији, на основу 64,1 одсто обрађеног узорка, највише гласова - 52,2 одсто, односно 139 мандата, освојила је "Студентска листа - студенти побеђују", први су прелиминарни резултати које је објавио Цесид.
На другом месту је листа "Александар Вучић - Уједињена Србија" са 39,3 одсто гласова, односно 104 мандата.
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Студентска листа је освојила натполовичан број гласова, односно 2,26 милиона, а листа Уједињена Србија 1,7 милиона.
Нико од других већинских листа није прошао цензус, једино мањинска листа Савез војвођанских Мађара три мандата, Албанска коалиција два, листа Расима Љајића један и СДА-Чувари Санџака један мандат.
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Према прелиминарним резултатима Цесида, излазност је била око 70 одсто.
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