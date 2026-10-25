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Колико ће мандата имати Студентска листа у Скупштини Србије?

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25.10.2026 22:30

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Колико ће мандата имати Студентска листа у Скупштини Србије?

На парламентарним изборима у Србији, на основу 64,1 одсто обрађеног узорка, највише гласова - 52,2 одсто, односно 139 мандата, освојила је "Студентска листа - студенти побеђују", први су прелиминарни резултати које је објавио Цесид.

На другом месту је листа "Александар Вучић - Уједињена Србија" са 39,3 одсто гласова, односно 104 мандата.

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Студентска листа је освојила натполовичан број гласова, односно 2,26 милиона, а листа Уједињена Србија 1,7 милиона.

Нико од других већинских листа није прошао цензус, једино мањинска листа Савез војвођанских Мађара три мандата, Албанска коалиција два, листа Расима Љајића један и СДА-Чувари Санџака један мандат.

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Према прелиминарним резултатима Цесида, излазност је била око 70 одсто.

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Тагови :

Александар Вучић

Избори у Србији

Студентска листа

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