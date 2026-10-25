Дачић признао изборни пораз: Изгубили смо битку, али наша борба се наставља

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић признао је да његова странка није остварила жељени резултат на парламентарним изборима у Србији, али је поручио да социјалисти не одустају од политичке борбе.
Дачић је, коментаришући изборне резултате, оцијенио да је референдумска атмосфера, у којој се главна борба водила између двије изборне листе, била непобједива.
"СПС је са коалиционим партнерима покушао да у таквој атмосфери, са својом посебном листом, заузме одређени политички простор. Нажалост, нисмо успјели да остваримо жељени резултат“, рекао је Дачић.
Захвалио је члановима, активистима и симпатизерима странке који су, упркос снажној поларизацији политичке сцене, подржали листу социјалиста.
"Ми годинама слушамо како губимо идентитет и како не постојимо. Желим да захвалим више од 100.000 људи који су гласали за нашу листу. Гдје су други, који нису смјели да се појаве на овим изборима? Наравно да нисмо задовољни резултатима. Ово је једна изгубљена битка“, поручио је лидер СПС-а.
Ипак, нагласио је да изборни неуспјех не значи и крај политичког дјеловања странке.
"Честитамо онима који су освојили више од нас. Имамо чврсте ставове и наша битка се наставља. Никада нисмо изгубили борбу у цјелини“, истакао је Дачић.
Најавио је да ће у фебруару бити одржан партијски конгрес, на којем ће бити анализирани изборни резултати, али и грешке које су довеле до неуспјеха.
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"Анализираћемо све оно што се дешавало, гдје смо могли боље и гдје смо погријешили. Уложио сам максималан напор, колико је моје здравствено стање дозвољавало“, рекао је Дачић.
Говорећи о будућем политичком дјеловању, поручио је да ће СПС остати досљедан својим ставовима, без обзира на то ко буде формирао власт.
"Бићемо политички противници свакој политици која је супротна националним интересима Србије, без обзира на то да ли се њени заговорници налазе у власти или опозицији“, нагласио је Дачић.
Он је додао да још нису познати коначни изборни резултати, али да је јасно да социјалисти нису остварили очекивања.
Обраћање је завршио поруком да СПС, упркос тешком изборном поразу, неће нестати са политичке сцене Србије.
„Све док је иједног социјалисте, ова идеја неће замријети“, закључио је Дачић.
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