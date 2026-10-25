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Познато када се обраћа Александар Вучић

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25.10.2026 21:15

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Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"
Фото: TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Носилац листе Уједињена Србија Александар Вучић обратиће се ускоро јавности, потврђено је из СНС-а.

Како је навела Ана Брнабић из штаба СНС, Вучић ће се обратити у 21:30.

Подсјећамо, РИК је најавио да ће у 21:15 објавити прве прелиминарне резултате.

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Тагови :

Александар Вучић

SNS

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Избори у Србији 2026

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