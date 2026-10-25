Познато када се обраћа Александар Вучић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Носилац листе Уједињена Србија Александар Вучић обратиће се ускоро јавности, потврђено је из СНС-а.
Како је навела Ана Брнабић из штаба СНС, Вучић ће се обратити у 21:30.
Подсјећамо, РИК је најавио да ће у 21:15 објавити прве прелиминарне резултате.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
04
22
42
22
30
22
29
22
19
Тренутно на програму