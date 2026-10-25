Пао сајт РИК-а

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Сајт Републичке изборне комисије у Србији није доступан грађанима.
На сајту су се могли пратити резултати обрађених бирачких мјеста уживо, али недуго након објављивања првих резултата сајт је постао недоступан.
Посљедње информације које је објавио РИК биле су на малом узорку. Према њима, листа Александар Вучић Уједињена Србија је освојила 17,431 односно 54,21, док је Студентска листа Студенти побеђују на 36.85 односно 11.848. гласова.
Изборна листа Ивица Дачић - фактор стабилности! (Социјалистичка партија Србије, „Јединствена Србија”, Социјалдемократска партија Србије, „Зелени Србије”), су на 3,7 одсто или 1.190 гласова.
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