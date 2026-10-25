Logo

Пао сајт РИК-а

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
25.10.2026 21:32

Коментари:

0
Парламентарни избори у Србији
Фото: TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Сајт Републичке изборне комисије у Србији није доступан грађанима.

На сајту су се могли пратити резултати обрађених бирачких мјеста уживо, али недуго након објављивања првих резултата сајт је постао недоступан.

Посљедње информације које је објавио РИК биле су на малом узорку. Према њима, листа Александар Вучић Уједињена Србија је освојила 17,431 односно 54,21, док је Студентска листа Студенти побеђују на 36.85 односно 11.848. гласова.

Изборна листа Ивица Дачић - фактор стабилности! (Социјалистичка партија Србије, „Јединствена Србија”, Социјалдемократска партија Србије, „Зелени Србије”), су на 3,7 одсто или 1.190 гласова.

Подијели:

Тагови :

РИК Србија

избори

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија"

Србија

Познато када се обраћа Александар Вучић

2 ч

0
Парламентарни избори у Србији

Србија

Стижу резултати избора из Републике Српске

2 ч

0
Избори у Србији: Колико грађана је гласало у Бањалуци?

Србија

Избори у Србији: Колико грађана је гласало у Бањалуци?

2 ч

0
У Србији су у 7.00 сати почели ванредни парламентарни избори, на којима ће грађани бирати 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.

Србија

РИК се огласио након затварања бирачких мјеста

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

04

Минић честитао Студентској листи: Снажна и стабилна Србија ослонац је Српској

22

42

Додик: Честитам Студентској листи, Српска и Србија настављају даље заједно

22

30

Колико ће мандата имати Студентска листа у Скупштини Србије?

22

29

Дачић признао изборни пораз: Изгубили смо битку, али наша борба се наставља

22

19

СПС први пут у историји испод цензуса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима