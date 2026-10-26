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Каран честитао "Студентској листи" на изборној побједи

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26.10.2026 08:57

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је Студентској листи на изборној побједи, а народу Србије на одржаним демократским изборима.

"Вјерујем да ће односи Републике Српске и Србије и убудуће остати вођени нераскидивим везама, заједничким идентитетом нашег народа и опредијељеношћу за мир и напредак", написао је Каран на Иксу.

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Он је додао да су демократски процеси темељ стабилности и институционалне снаге сваке државе.

Студентска листа прогласила је синоћ побједу на парламентарним изборима у Србији.

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Тагови :

Синиша Каран

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

Честитка

Коментари (15)

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