Каран честитао "Студентској листи" на изборној побједи

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је Студентској листи на изборној побједи, а народу Србије на одржаним демократским изборима.
"Вјерујем да ће односи Републике Српске и Србије и убудуће остати вођени нераскидивим везама, заједничким идентитетом нашег народа и опредијељеношћу за мир и напредак", написао је Каран на Иксу.
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Он је додао да су демократски процеси темељ стабилности и институционалне снаге сваке државе.
Студентска листа прогласила је синоћ побједу на парламентарним изборима у Србији.
Студентској листи честитам на изборној побједи, а народу Србије на одржаним демократским изборима.
Демократски процеси темељ су стабилности и институционалне снаге сваке државе.
Вјерујем да ће односи Републике Српске и Србије и убудуће остати вођени нераскидивим везама, заједничким идентитетом нашег народа и опредијељеношћу за мир и напредак.— Siniša Karan (@sinisa_karan) October 26, 2026
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