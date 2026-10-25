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Покушај убиства у Сарајеву: Браћи демолирао аутомобил, па једног избо ножем

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25.10.2026 10:48

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Адис Прљача ножем је избо Енеса Козића у суботу 24.10.2026. године у сарајевском насељу Вратник, а несретном човјеку у болници се боре за живот.

Према информацијама ''Аваза'', ријеч је о мушкарцу који је само дан раније демолирао аутомобиле браће Енеса и Емира Козића.

У петак 23. октобра 2026. године у насељу Вратник, у улици Вишеградска капија догодио се инцидент када је мушкарац двојици својих комшија полупао аутомобиле бејзбол палицом.

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Адис Прљача био је приведен, након чега је према сазнањима пуштен на слободу. Он је начинио материјалну штету на возилима.

Како се сазнаје, Прљача је ухапшен поново јуче послијеподне, ради убиства у покушају. Прљача је наводно Енеса избо у предјелу леђа ножем.

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Тагови :

Сарајево

покушај убиства

напад ножем

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